Помогите решить. Из железа получите раствор хлорида железа (II) и докажите, что в р??створе присутствуют ионы Fe 2+

Химия

Помогите решить. Из железа получите раствор хлорида железа (II) и докажите, что в р??створе присутствуют ионы Fe 2+

Автор: Гость