Помогите решить. Из железа получите раствор хлорида железа (II) и докажите, что в р??створе присутствуют ионы Fe 2+
Химия
Помогите решить. Из железа получите раствор хлорида железа (II) и докажите, что в р??створе присутствуют ионы Fe 2+
Ответ(ы):
Гость:
Одна из красивых - это с "красной кровяной солью" ( K3[Fe(CN)6] ). Образуется синий осадок - тоже комплексная соль - KFe[Fe(CN)6]Реакция: K3[Fe(CN)6] + FeCl2 = KFe[Fe(CN)6] + 2KCl
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