Сочинение рассуждение (мне не нужно полное сочинение, только парочку аргументов) ??а тему, является ли Печорин героем и нашего времени?

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Я думаю да, в Печорине мы можем увидеть героя своего времени. Причем героя не в смысле человека, совершающего подвиги, а человека, персонажа, как один из эпизодов жизни. Он, как персонаж очень символичен, я вижу в нем не только личность, а отражение эпохи, всего общества. Мне кажется, автор пытался в одной личности уместить все, и достоинства, и недостатки: ум, проницательность, фатализм, любовь, соперничество, зависть, ревность – словом, абсолютно все, что присуще обществу и каждому индивиду в отдельности. Благодаря такому воплощению, намного проще понять и увидеть, что из себя представляет тот «мир» , в котором все живут, в этом, считаю, огромнейшая заслуга. Сам герой очень интересен. Он индивидуален, видимо, этим и привлекает сильное внимание. Он шел против системы, против толпы, рамок, можно было бы назвать это нигилизмом, однако же, все вполне объяснимо с его стороны. В нем уживаются совершенно несовместимые качества, практичность, рациональность, расчет, и привычка рассчитывать только на себя и в тоже время, вера в судьбу, предназначение. Кажется, будто такие люди появляются с некоторой периодичностью, когда общество особенно в них нуждается, для того чтобы понять, что что - то не так, надо повернуть, изменить жизнь… Автор не стремится проявить отношение или настроить читателя, он просто повествует, причем с разных точек зрения, от лица разных героев, чтобы у каждого возникли свои ассоциации, и каждый понял, что в его время тоже обязательно найдется «герой» . Если внимательно прочитать, то даже можно заметить некоторую психологическую рекурсию. Автор отражает в Печорине то, что сам Печорин видит в других людях. Думаю, да, безусловно он был, есть и останется героем не только своего, но и нашего времени.