120 гр стоят 35 руб сколько будит стоить килограмм
Математика
120 гр стоят 35 руб сколько будит стоить килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может не правильно! В 1 кг-1000 г 1000:120=8,3 8,3*35=290,50 Цена за кг=290,50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркну глаголы в форме настоящего времени 2-го лица единственного числа. дарим, обедаеш, смеялся, красиш, прочитаешь, живёте, выбежишь, собираешь
Английский язык
Английский язык
Помогите перевести Once upon a time on earth lived a little monkey. One day she met a green crocodile. He was hungry. The crocodile wanted to eat...
Геометрия
Математика