Подчеркну глаголы в форме настоящего времени 2-го лица единственного числа. дарим, обедаеш, смеялся, красиш, прочитаешь, живёте, выбежишь, собираешь
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Подчеркну глаголы в форме настоящего времени 2-го лица единственного числа. дарим, обедаеш, смеялся, красиш, прочитаешь, живёте, выбежишь, собираешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обедаешь, красишь, собираешь.
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