Подчеркну глаголы в форме настоящего времени 2-го лица единственного числа. дарим, обедаеш, смеялся, красиш, прочитаешь, живёте, выбежишь, собираешь

Русский язык
Подчеркну глаголы в форме настоящего времени 2-го лица единственного числа. дарим, обедаеш, смеялся, красиш, прочитаешь, живёте, выбежишь, собираешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обедаешь, красишь, собираешь.
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