Составь задачу по Рисунку и реши её.
Математика
Составь задачу по Рисунку и реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серьёзно? На пошив двух пальто ушло 326 рублей. Сколько будет стоить пошив четырёх пальто? 326*2 = 652 (р) Ответ: на пошив четырёх пальто уйдёт 652 рубля.
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