Какую работу надо совершить,чтобы поднять груз массой 10кг на высоту 15м с ускорени??м 0,5 м/c
Физика
Какую работу надо совершить,чтобы поднять груз массой 10кг на высоту 15м с ускорени??м 0,5 м/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дай угадаю, ты в седьмом классе учишься?
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