Какую работу надо совершить,чтобы поднять груз массой 10кг на высоту 15м с ускорени??м 0,5 м/c

Физика

Какую работу надо совершить,чтобы поднять груз массой 10кг на высоту 15м с ускорени??м 0,5 м/c

Автор: Гость