Помогите решить геометрию Площадь круга=q. Определить площадь вписанного в него ??рямоугольника,стороны которого m:n

Геометрия

Помогите решить геометрию Площадь круга=q. Определить площадь вписанного в него ??рямоугольника,стороны которого m:n

Автор: Гость