Помогите решить геометрию Площадь круга=q. Определить площадь вписанного в него ??рямоугольника,стороны которого m:n

Геометрия
Помогите решить геометрию Площадь круга=q. Определить площадь вписанного в него ??рямоугольника,стороны которого m:n
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Диагональ прямоугольника - это диаметр круга 2) Вычисляем по т. Пифагора q² =  (m/n)² + 1 m/n = √(q² -1) 3) Площадь прямоугольника S  = n² * √(q²-1)  - ОТВЕТ
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