Помогите решить геометрию Площадь круга=q. Определить площадь вписанного в него ??рямоугольника,стороны которого m:n
Геометрия
Помогите решить геометрию Площадь круга=q. Определить площадь вписанного в него ??рямоугольника,стороны которого m:n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Диагональ прямоугольника - это диаметр круга 2) Вычисляем по т. Пифагора q² = (m/n)² + 1 m/n = √(q² -1) 3) Площадь прямоугольника S = n² * √(q²-1) - ОТВЕТ
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