Решите пж дам 55 баллов

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А) Северный тропик пересекает страны Алжир Ливия Египет Саудовская Аравия ОАЭ Оман Индия Бангладеш Мьянма КНР Мексика Багамы Мавритания Мали Алжир Гринвичский Меридиан пересекает Великобританию Францию Испанию Алжир Мали Гана Того б) Северный тропик - 15 стран (Мексика, Западная Сахара, Мавритания, Мали, Алжир, Ливия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Индия, Бангладеш, Мьянма, Китай) Южный тропик - 10 стран (Чили, Аргентина, Парагвай, Бразилия, Намибия, Ботсвана, ЮАР, Мадагаскар, Австралия) Северный полярный круг - 8 стран (США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия) Южный полярный круг - 0 стран в)экватор(нулевая параллель)пересекает.... северный тропик и мередиан 100 пересекаются в Мексике Япония восточнее Австралия южнее г) Австрия Венгрия Узбекистан Сербия Чехия Словакия Афганистан Монголия- сухопутные границы кубок Австралии Япония Филиппины Мадагаскар Ямайка Кипр Мальта Бермуды-не имеют