Собака бросилась догонять лисицу,когда между ними было 185 м. Через 3 мин лисица юрк??ула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин, а скорость лисицы 480 м /мин. .

Математика

Собака бросилась догонять лисицу,когда между ними было 185 м. Через 3 мин лисица юрк??ула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин, а скорость лисицы 480 м /мин. .

Автор: Гость