Собака бросилась догонять лисицу,когда между ними было 185 м. Через 3 мин лисица юрк??ула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин, а скорость лисицы 480 м /мин. .
Математика
Собака бросилась догонять лисицу,когда между ними было 185 м. Через 3 мин лисица юрк??ула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент собака, если скорость собаки 540 м/мин, а скорость лисицы 480 м /мин. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540-480=60метров быстрее бежала собака 60*3=180больше пробежала собака за 3 минуты 185-180=5 метров было между ними
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