Рассчитайте сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике (рис. 109), если показания приборов 0,5 А и 30 В, a R1 = 25 Ом, R2 = 15 Ом.

Физика

Рассчитайте сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике (рис. 109), если показания приборов 0,5 А и 30 В, a R1 = 25 Ом, R2 = 15 Ом.

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