Рассчитайте сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике (рис. 109), если показания приборов 0,5 А и 30 В, a R1 = 25 Ом, R2 = 15 Ом.
Физика
Рассчитайте сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике (рис. 109), если показания приборов 0,5 А и 30 В, a R1 = 25 Ом, R2 = 15 Ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление обозначается буквой R используем теорему Ома 1)R=U/I 2)R1=30 в /0.5 а = 60 Ом 3)U1=R1*I=25*0,5=12,5 в 4)U2=R2*I=0,5*15=7,5 в
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