Начертите квадрат ABCD.Постройтефигуру,симметричную этому квадрату относительно точки C.Какая фигура получилось
Математика
Начертите квадрат ABCD.Постройтефигуру,симметричную этому квадрату относительно точки C.Какая фигура получилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится тот же квадрат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Составить программу в Pascal ABC ( GraphABC). Буду очень признателен. Вот основа программы, ??ужно нарисовать рисунок. uses GraphABC; const s='...
Математика
Физика
Рассчитайте сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике (рис. 109), если показания приборов 0,5 А и 30 В, a R1 = 25 Ом, R2 = 15 Ом.