Что относится в косвенным падежам?

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Что относится в косвенным падежам?
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Все подежи кроме именительного Р.п Д.п В.п Т.п П.п
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