Что относится в косвенным падежам?
Русский язык
Что относится в косвенным падежам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все подежи кроме именительного Р.п Д.п В.п Т.п П.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите пожалуйста очень нужно! Придумай и запиши математическую задачу на тему "Государственный бюджет"
Математика
Собака бросилась догонять лисицу,когда между ними было 185 м. Через 3 мин лисица юрк??ула в нору. На каком расстоянии от нее была в этот момент соб...
География
Математика
Начертите квадрат ABCD.Постройтефигуру,симметричную этому квадрату относительно точки C.Какая фигура получилось