Помогите пожалуйста очень нужно! Придумай и запиши математическую задачу на тему "Государственный бюджет"

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Благодаря налогам,собранных с граждан и компаний в год Гос.Бюджет получает 1.000.000 рублей.За 3 года на военную оборону страны тратится 2.500.000 рублей.Сколько рублей остается в Гос.бюджете(за 3 года).если каждый месяц Государство получает по 800.000 рублей.от продажы?