В чем различаются социальные роли и социальные статусы

Обществознание
В чем различаются социальные роли и социальные статусы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социальная роль - ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека. например: пациент покупатель студент офицер Социальным статусом - называется социальная позиция, связанная с определенными правами и обязанностями например:  приписанный (данный от рождения - пол, цвет кожи, раса, титул)  приобретенный, достигнутый (остается навсегда, становится частью личности, ее социальной роли, определяя ее намерения, цели...)   социальный. Это положение, которое человек занимает как представитель большой социальной группы (гражданин России, православный или буддист и т.п.)  личный (положение человека в малой группе, в зависимости от того, как он оценивается по своим индивидуальным качествам: лидер, отверженный и пр.)- главный, по которому его выделяют окружающие (президент, ребенок, учитель, рок-звезда, преступник и т.п.)
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