Какой способ изображон на картинке предмет :физра

Математика
Какой способ изображон на картинке предмет :физра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плавание!!!!!!!!!!!!
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