В равнобедренном треугольнике угол, противолежащий основанию, равен 56°. Найдите внешний угол при основании. Ответ дайте в градусах
Алгебра
В равнобедренном треугольнике угол, противолежащий основанию, равен 56°. Найдите внешний угол при основании. Ответ дайте в градусах
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Гость:
Он равен 118 градусам. Если не так, пиши
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