Словообразовательная цепочка слова мама
Русский язык
Словообразовательная цепочка слова мама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: Мама-мамочка-маменька. Ибо словообраз.цепочка это ряд однокоренных слов.В слове "мама" корень "мам"
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