Словообразовательная цепочка слова мама

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Словообразовательная цепочка слова мама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: Мама-мамочка-маменька. Ибо словообраз.цепочка это ряд однокоренных слов.В слове "мама" корень "мам" 
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