Земля-одна из планет солнечной системы а луна - спутник земли. на схеме показаны эти небесные тела и участки их орбит
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Земля-одна из планет солнечной системы а луна - спутник земли. на схеме показаны эти небесные тела и участки их орбит
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