1213 перевести в десятичную систему счисления,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Экономика
1213 перевести в десятичную систему счисления,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании ошибка, не указано из какой СС переводить.  1213 это и есть число в 10СС
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