1213 перевести в десятичную систему счисления,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Экономика
1213 перевести в десятичную систему счисления,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании ошибка, не указано из какой СС переводить. 1213 это и есть число в 10СС
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