Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(12а-5а)×4=225 помогите решить пожалуйста
Математика
(12а-5а)×4=225 помогите решить пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7а умножыть на 4 =225 28а=225 ф=225/28
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Решалась с помощью выражения 78 - ( а – 45
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор: Надо сделать морфологический разбор слов "Дрозд" и "Лес"
Ответить
Литература
Как вел и чувствовал себя Алеко в таборе
Ответить
Русский язык
Словосочетания со словом разряженные (всходы), увиденный,
Ответить
Алгебра
3-√15 --------- =? Помогите) √15-5
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск