(12а-5а)×4=225 помогите решить пожалуйста

Математика
(12а-5а)×4=225 помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7а умножыть на 4 =225 28а=225 ф=225/28
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