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13/35=x/42 решите пропорцию
Математика
13/35=x/42 решите пропорцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35х=13*42 35х=546 х=15,6
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