Помогите!Мне нужно сообщение о жини крестьян до отмены крепостного права
Литература
Помогите!Мне нужно сообщение о жини крестьян до отмены крепостного права
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1852 году широко раскинувшийся по Волге и Оке Балах- нинский уезд делили на имения и родовые земли более 200 помещиков. Из них 23 были князьями.Старый хозяин николо-погостинской вотчины, состоящей из села Николо-Погост с деревнями, генерал от кавалерии князь Николай Репнин умер в мае 1845 года. Прямым наследником его стал сын — князь Василий Репнин. В наследство он получил вотчину с 1500 душами. Кроме того, у него насчитывалось 3500 душ в Костромской, Полтавской и Московской губерниях. Заведуя Азиатским отделом Министерства иностранных дел, Василий Репнин мало интересовался делами своих имений.Красота и приволье левобережья Волги, раскинувшиеся по высокому берету деревеньки привлекали многих помещиков. В Николо-Погосте находилась усадьба князей Барятинских — большой тесовый дом, сараи с берлинами и 4 десятины земли, а также имение графини Надежды Стенбок-Фермор с крепостными крестьянами Кирюшинской волости в количестве 150 душ.
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