В какой день недели житель Аляски возвратится с Чукотки, если вылетит во вторник

География
В какой день недели житель Аляски возвратится с Чукотки, если вылетит во вторник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пятницу он возвратиться
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