В какой день недели житель Аляски возвратится с Чукотки, если вылетит во вторник
География
В какой день недели житель Аляски возвратится с Чукотки, если вылетит во вторник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пятницу он возвратиться
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