Вставьте пропущенные буквы подчеркните слова обозначающие количество птенцы певица птичек необычайно прожорливы. скворец выкармливать пятерых птенчиков прилетает к гнезду с кормом для них около 200 раз за день а синица своих ше...

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Вставьте пропущенные буквы подчеркните слова обозначающие количество птенцы певица птичек необычайно прожорливы. скворец выкармливать пятерых птенчиков прилетает к гнезду с кормом для них около 200 раз за день а синица своих шестерых птенцов кормит 330 раз в сутки. дроздёнок может съесть за день 68 земляных червяков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятерых птенчиков шестерых птенцов(количество птенцов) Пропущенных букв в вашем задании нет.
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