До кожної букви слова "море" добери слово. Склади речення, які утворять зв"язний те??ст
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До кожної букви слова "море" добери слово. Склади речення, які утворять зв"язний те??ст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мрія озеро робити енциклопедія моєю мрією завжди була поїздка на озеро. Ми з батьками вирішили це не відкладати, тому ми поїхали на озеро Синевир цього літа, на вихідних. Коло цього озера були краєвиди, неначе ціла енциклопедія природи!
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