Спишите текст, вставив пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки препинания. 1. (От) того села до станц…и рукой подать. 2. (От) того и (от) стал что плохо б…жал. 3. Летние к…никулы я пр…вёл3 (так) же хо­рошо как и зимние...

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Спишите текст, вставив пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки препинания. 1. (От) того села до станц…и рукой подать. 2. (От) того и (от) стал что плохо б…жал. 3. Летние к…никулы я пр…вёл3 (так) же хо­рошо как и зимние. 4. «Ты (то) же с ним дружишь? А чем он т…перь1 занят?» - «Тем (же) самым: р…ботой и учёбой.» 5. Бабоч…к я ра…познавал2 (по) тому, как они были окраш…ны. 6. У р…стений так (же) как и у животных, (с, з)десь вырабат…вают? ся различ? ные з…щитные свойства. 7. Что (бы) такое се? час пр…дпринять что (бы) освежит? ся. 8. Цветы родивш…еся2 ночью заг…лубели на з…ре, как (будто) порва(н, нн)ое в клочья л…жало небо на траве.4 (Смел.) 9. (В) продолжени…3 дорог… мы два раза перее? жали реку (в) брод.

Автор: Гость