Спишите текст, вставив пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки препинания. 1. (От) того села до станц…и рукой подать. 2. (От) того и (от) стал что плохо б…жал. 3. Летние к…никулы я пр…вёл3 (так) же хорошо как и зимние...
Русский язык
Спишите текст, вставив пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки препинания. 1. (От) того села до станц…и рукой подать. 2. (От) того и (от) стал что плохо б…жал. 3. Летние к…никулы я пр…вёл3 (так) же хорошо как и зимние. 4. «Ты (то) же с ним дружишь? А чем он т…перь1 занят?» - «Тем (же) самым: р…ботой и учёбой.» 5. Бабоч…к я ра…познавал2 (по) тому, как они были окраш…ны. 6. У р…стений так (же) как и у животных, (с, з)десь вырабат…вают? ся различ? ные з…щитные свойства. 7. Что (бы) такое се? час пр…дпринять что (бы) освежит? ся. 8. Цветы родивш…еся2 ночью заг…лубели на з…ре, как (будто) порва(н, нн)ое в клочья л…жало небо на траве.4 (Смел.) 9. (В) продолжени…3 дорог… мы два раза перее? жали реку (в) брод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Станции каникулы привёл теперь работой бабочек распознавал окрашенные растении вырабатывают защитные предпринять родившиеся заглубели на заре лежало продолжение дорог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Обьясни в группе слова которое имеют одинаковые состав слова запиши каждую групп?? на отдельной строчке рябина травка записка карандаш пробежка и...