Обьясни в группе слова которое имеют одинаковые состав слова запиши каждую групп?? на отдельной строчке рябина травка записка карандаш пробежка и грибной

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Обьясни в группе слова которое имеют одинаковые состав слова запиши каждую групп?? на отдельной строчке рябина травка записка карандаш пробежка и грибной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1колонка-рябина,травка,записка,пробежка. 2-колонка-карандаш и грибной
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