Обьясни в группе слова которое имеют одинаковые состав слова запиши каждую групп?? на отдельной строчке рябина травка записка карандаш пробежка и грибной

Русский язык

Обьясни в группе слова которое имеют одинаковые состав слова запиши каждую групп?? на отдельной строчке рябина травка записка карандаш пробежка и грибной

Автор: Гость