Помогите,две шестеренки 36 зубьев и 18 .за один оборот бьют часы, левая сделала 9обор??тов. сколько раз ударили часы.

Математика
Помогите,две шестеренки 36 зубьев и 18 .за один оборот бьют часы, левая сделала 9обор??тов. сколько раз ударили часы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+18=54.54-9=45УДАРИЛИ ЧАСЫ
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