Помогите,две шестеренки 36 зубьев и 18 .за один оборот бьют часы, левая сделала 9обор??тов. сколько раз ударили часы.

Математика

Помогите,две шестеренки 36 зубьев и 18 .за один оборот бьют часы, левая сделала 9обор??тов. сколько раз ударили часы.

Автор: Гость