Какими были предпосылки возникновения великих географических открытий

Гость: Гость:

Предпосылки наступления эпохи Великих географических открытий: 1. бурное развитие производительных сил (средства производства и люди, приводящие их в действие) в Европе 2. рост торговли со странами Востока, поиск торговых путей для новых рынков сбыта товаров 3. нехватка драгоценных металлов в связи с развитием торговли и денежного обращения 4.появление новых приборов и кораблей нового типа (каравеллы) для безопасного плавания 5. приобретение опыта плавания в открытом океане.