ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Дать толкование слова голова в выражениях : Болит голова , Стадо в двух голов , идти в голове колона , городской голова. Что такое лексическое значение слова??

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Дать толкование слова голова в выражениях : Болит голова , Стадо в двух голов , идти в голове колона , городской голова. Что такое лексическое значение слова??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя часть тела  человека, передняя или верхняя часть тела позвоночного или беспозвоночного животного, а также насекомого, в которой находятся органы зрения и
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