ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Дать толкование слова голова в выражениях : Болит голова , Стадо в двух голов , идти в голове колона , городской голова. Что такое лексическое значение слова??

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Дать толкование слова голова в выражениях : Болит голова , Стадо в двух голов , идти в голове колона , городской голова. Что такое лексическое значение слова??

Автор: Гость