Путешественник плыл против течения на моторной лодке 3 часа.Обратно он вернулся н?? плоту сколько времени затратил путешественник на обратный путь, если скорость лодки 24 километра в час а скорость течения 3 километра в час.ЖЕЛ...

Математика

Путешественник плыл против течения на моторной лодке 3 часа.Обратно он вернулся н?? плоту сколько времени затратил путешественник на обратный путь, если скорость лодки 24 километра в час а скорость течения 3 километра в час.ЖЕЛАТЕЛЬНО С РОЗВЯЗАНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость