Путешественник плыл против течения на моторной лодке 3 часа.Обратно он вернулся н?? плоту сколько времени затратил путешественник на обратный путь, если скорость лодки 24 километра в час а скорость течения 3 километра в час.ЖЕЛ...
Математика
Путешественник плыл против течения на моторной лодке 3 часа.Обратно он вернулся н?? плоту сколько времени затратил путешественник на обратный путь, если скорость лодки 24 километра в час а скорость течения 3 километра в час.ЖЕЛАТЕЛЬНО С РОЗВЯЗАНИЕМ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:3=8(ч)- затратил время на обратный путь. 2).... прости дальше додуматься не могу:(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил ее в ручей.Скорость течения ручья 30м/мин. Будет ли двигаться игрушечная моторная лодка и в какую...
Русский язык
Математика
Математика 6 класс. Десятичные дроби 1)Какую часть составляет : а)1мм (в квадрате) от 1 см (в квадрате) б)1см(в кубе)от 1 дм(в кубе) в)1см(в квадра...