Что такое литератур - история, искусство или наука?
Литература
Что такое литератур - история, искусство или наука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство ,а не история ! Меня обидели как писателя!
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