Чему учит сказка лиса и волк?
Литература
Чему учит сказка лиса и волк?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса и волк ели это про то как он рыбу в проруби ловил, то прежде всего учит жить своим умом, не доверять нечистым на руку и не принимать все на веру.
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