Помогите пожалуйста решить задачу.для строительства двух домов привезли 380 кг цемента.для первого дома использовали 4 мешка по 45 кг в каждом.для второго дома несколько мешков по 50 кг в каждом.сколько мешков израсходовали для...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу.для строительства двух домов привезли 380 кг цемента.для первого дома использовали 4 мешка по 45 кг в каждом.для второго дома несколько мешков по 50 кг в каждом.сколько мешков израсходовали для второго дома?

Автор: Гость