Помогите пожалуйста решить задачу.для строительства двух домов привезли 380 кг цемента.для первого дома использовали 4 мешка по 45 кг в каждом.для второго дома несколько мешков по 50 кг в каждом.сколько мешков израсходовали для...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.для строительства двух домов привезли 380 кг цемента.для первого дома использовали 4 мешка по 45 кг в каждом.для второго дома несколько мешков по 50 кг в каждом.сколько мешков израсходовали для второго дома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45кг*4=180 кг использовали для первого дома 380-180=200 кг 200кг :50= 4 мешка для второго дома
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