Угол между векторами скорости v и ускорения a составляет 90 градусов при этом тело движется...

Физика
Угол между векторами скорости v и ускорения a составляет 90 градусов при этом тело движется...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело при этом движется по окружности с центростремительным ускорением  a=V²/R
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