36*8+274*+3*20=**143 56*7+9341+*32=1518* Вместо звёздочек поставить подходящие цифры
Математика
36*8+274*+3*20=**143 56*7+9341+*32=1518* Вместо звёздочек поставить подходящие цифры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3678+2745+3720=10143
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