Складіть оголошення в офіційно-діловому стилі про подію, яка має відбутись у школ?? .
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Складіть оголошення в офіційно-діловому стилі про подію, яка має відбутись у школ?? .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оголошення Увага, учні! Шостого жовтня відбудеться шкільний концерт "Народна пісня" Всі, хто бажає брати участь в ньому прохання зайти в 209 кабінет, для попередньої реєстрації. Дякуємо за увагу. Директор школи.
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