-13 + x=-218 -42-x =-28 x-428 = -21 -36-x = 9 -55-(-x)=128 -x-35 =-35*7(умножить на семь)

Математика
-13 + x=-218 -42-x =-28 x-428 = -21 -36-x = 9 -55-(-x)=128 -x-35 =-35*7(умножить на семь)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
218-13=205. 42-28=14. 428+21=449 36-9=27. 128-55=73. 35×7=245 245+35=280
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