-13 + x=-218 -42-x =-28 x-428 = -21 -36-x = 9 -55-(-x)=128 -x-35 =-35*7(умножить на семь)
Математика
-13 + x=-218 -42-x =-28 x-428 = -21 -36-x = 9 -55-(-x)=128 -x-35 =-35*7(умножить на семь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
218-13=205. 42-28=14. 428+21=449 36-9=27. 128-55=73. 35×7=245 245+35=280
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились ч...
Русский язык
Литература