Преобразуйте в многочлен стандартного вида (3a^3+4a)(a-5)
Алгебра
Преобразуйте в многочлен стандартного вида (3a^3+4a)(a-5)
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Гость:
Решение (3a^3+4a)(a-5) = 3a ⁴ - 15a³ + 4a² - 20a
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