Помогите дописать изложение) От Красной площади до Лубянки идет улица Никольска?? . На ней на месте теперешнего....
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Помогите дописать изложение) От Красной площади до Лубянки идет улица Никольска?? . На ней на месте теперешнего....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько примерно это изложение на строницу ?
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