Напишите вопросы к ответам: Композитор Иозеф Гайдн, Музыкальная драматургия, Светская и духовная музыка, Опера Князь Игорь, Опера Иисус Христос супер звезда, Опера Иван Сусанин
Музыка
Напишите вопросы к ответам: Композитор Иозеф Гайдн, Музыкальная драматургия, Светская и духовная музыка, Опера Князь Игорь, Опера Иисус Христос супер звезда, Опера Иван Сусанин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Кто именно является "отцом симфонии"? 2.Что есть воплощение в музыке драматического действия? 3.Какую музыку исполняли в Европе при службе, в церкви? Какую музыку исполняли трубадуры, миннезингеры и труверы? 4. Какую оперу написал Бородин по сюжету произведения "Слово о полку Игореве"? 5. Какую рок-оперу с довольно необычным названием написал Ллойд Уэббер и Тим Райс? 6. Опера Михаила Ивановича Глинки, претерпевшая большое количество критики и изменение названия дабы не навлечь на себя еще большее внимание и гонения.
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