2 предложения настоящего будущего и прошедшего временивремени на казахском языке
Қазақ тiлi
2 предложения настоящего будущего и прошедшего временивремени на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен қазір дүкенге барамын өткен жылда мен атамма қонаққа бардым
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