Номер 4 поставьте вопрос пажалуста

Математика
Номер 4 поставьте вопрос пажалуста
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Автор: Гость
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Гость:
Значение первого выражения означает, сколько человек было в библиотеке в четверг, значение второго - сколько в пятницу. 34-25=9 (34-25) * 3 = 27
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