136 квадратных сантиметров - это сколько квадратных метров???
Физика
136 квадратных сантиметров - это сколько квадратных метров???
Ответ(ы):
Гость:
136 кв см =0.0136 кв м
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