К 5 замкам есть 5 ключей , причем неизвестно какой ключ к какому замку подходит . Барон Мюнхаузен утверждает что можно не более чем за десять попыток подобрать ключ к каждому замку . Прав ли Барон
Математика
К 5 замкам есть 5 ключей , причем неизвестно какой ключ к какому замку подходит . Барон Мюнхаузен утверждает что можно не более чем за десять попыток подобрать ключ к каждому замку . Прав ли Барон
Ответ(ы):
Гость:
Да он прав !!!!! конечно
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