К 5 замкам есть 5 ключей , причем неизвестно какой ключ к какому замку подходит . Барон Мюнхаузен утверждает что можно не более чем за десять попыток подобрать ключ к каждому замку . Прав ли Барон

Математика

К 5 замкам есть 5 ключей , причем неизвестно какой ключ к какому замку подходит . Барон Мюнхаузен утверждает что можно не более чем за десять попыток подобрать ключ к каждому замку . Прав ли Барон

Автор: Гость