Признаки цивилизации восточных славян?
История
Признаки цивилизации восточных славян?
Ответ(ы):
Гость:
Партия собрала 25 тыс. человек, которые разъезжались по сёлам и принуждали всех вступать в колхоз
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