Объем прямоугольного параллелепипеда 270 дм кубе.Одно его ребро5дм ва отношение дв??х других ребер равно 2:3.Найдитедлинуэтихребер.
Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда 270 дм кубе.Одно его ребро5дм ва отношение дв??х других ребер равно 2:3.Найдитедлинуэтихребер.
Ответ(ы):
Гость:
V=a*b*c 270=a*b*5 a*b=54 2*x*3*x=54 x^2=9 x=3 3*2=6 см одно ребро 3*3=9 см второе. Проверим 5*9*6=270
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