Создайте предложение со словосочитанием: Хлопья пушистого снега или цветы колючего шиповника
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Создайте предложение со словосочитанием: Хлопья пушистого снега или цветы колючего шиповника
Ответ(ы):
Гость:
Утром я люблю есть на завтрак хлопья
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