Как найти корень уравнения? 7 класс

Алгебра
Как найти корень уравнения? 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень уровнения-это ответ уровнения. Чтобы найти корень уровнения, его просто надо решить.
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