14; 15 номера пожалуйста! ! ! !! ! ! ! !! ! SoooooS OЧЕНЬ СРОЧНОООООО заранее большое боль??ое спасибоооо

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№14 "-" умножить на "-" будет "+". Т.е. если два минуса всего, то будет плюс, а если три, то минус. а) 900 б) -7500 в) 5,25 г) -(2*5*3*8)/(3*16*4*15)=-240/2880=-1/12 д) -(9/4)*(-72/9)*4*(-9)=-(9*72*4*9)/(4*9)=-23976/36=666 е) -0,01 №15 а) (-13/2)*а=-6,5а б) -с/11 в) 6х г) -15у д) -9у/4=-2,25у е) 2а/9 ж) -3с/4=-0,75с з) -у